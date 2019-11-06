Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
Der Liebestrank

Der LiebestrankJetzt kostenlos streamen

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 23: Der Liebestrank

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hartacker ersteht bei einem Apotheker einen Liebestrank. Mit dem will er die Krokos verwirren, um sie einzufangen und endgültig loszuwerden. Doch der Trank zeigt unerwünschte Nebenwirkungen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Alle 1 Staffeln und Folgen