Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Tyrannosaurus Rex

Tyrannosaurus Rex

Folge 24: Tyrannosaurus Rex

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zwei Dinosaurier-Eier sorgen in Hartackers Hotel für heillose Verwirrung. Während sich das eine als Fälschung herausstellt, schlüpft aus dem anderen ein Tyrannosaurus Rex im Babyformat.

