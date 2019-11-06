Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 24: Tyrannosaurus Rex
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zwei Dinosaurier-Eier sorgen in Hartackers Hotel für heillose Verwirrung. Während sich das eine als Fälschung herausstellt, schlüpft aus dem anderen ein Tyrannosaurus Rex im Babyformat.
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment