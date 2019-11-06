Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Krokodile in Not

Folge 26: Krokodile in Not

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hartacker engagiert die Auftragskillerin Dr. Dolores Tödlich. Sie soll mit den Krokodilen abrechnen. Aber als sich Dolores sogar mit dem Teufel anlegt, kommt es zu einer Naturkatastrophe.

