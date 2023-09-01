Cryptid
Folge 2: Niklas unter Verdacht
23 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 16
Nachdem sein Freund in der Schule brutal gestorben ist, fühlt sich Niklas von seinen Mitschülern ausgegrenzt. Um sich zu beruhigen, greift er zu Tabletten. Seine Schwester Lisa ist nach dem Selbstmord ihrer Mutter vor einigen Jahren aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen, um Abstand zu gewinnen. Nun kehrt sie ohne Vorankündigung zurück. In Mörkstad angekommen, leidet sie unter schaurigen Visionen, die sie in Bildern verarbeitet.
Alle Staffeln im Überblick
Cryptid
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:SE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Beta Film GmbH & © Season 1: Beta Film