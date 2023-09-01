Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Cryptid

Niklas unter Verdacht

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 01.09.2023
Joyn+
Niklas unter Verdacht

Niklas unter VerdachtJetzt ohne Werbung streamen

Cryptid

Folge 2: Niklas unter Verdacht

23 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 16

Nachdem sein Freund in der Schule brutal gestorben ist, fühlt sich Niklas von seinen Mitschülern ausgegrenzt. Um sich zu beruhigen, greift er zu Tabletten. Seine Schwester Lisa ist nach dem Selbstmord ihrer Mutter vor einigen Jahren aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen, um Abstand zu gewinnen. Nun kehrt sie ohne Vorankündigung zurück. In Mörkstad angekommen, leidet sie unter schaurigen Visionen, die sie in Bildern verarbeitet.

Alle Staffeln im Überblick

Cryptid
ProSieben FUN
Cryptid

Cryptid

Alle 1 Staffeln und Folgen