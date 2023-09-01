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Cryptid

Das Fest am See

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 01.09.2023
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Cryptid

Folge 4: Das Fest am See

22 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 12

Lisa stellt ihre Werke an Niklas' Schule vor und versteht sich dabei sehr gut mit dem Kunstlehrer. Beide verabreden sich. Eine Gruppe Teenager organisiert derweil eine nächtliche Party am See. Obwohl ihre Mutter es ihr verbietet, geht Ester auch zu der Feier. Vor Ort trifft sie auf Lisa und spricht sie auf ihre düsteren Bilder an. Schließlich ist der See Hauptbestandteil ihrer Kunst. Niklas und Amina ziehen sich indes in den Wald zurück und kommen sich dort näher.

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