ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 26.10.2025
15 Min.Folge vom 26.10.2025

Ela und Daniel entdecken in einem Comic "Hackerin Heidi" - eine Superheldin, die als Hackerin das Internet beschützt. Gibt es auch im echten Leben gute Hacker? Gemeinsam mit Roboterfreund Nano tauchen Ela und Daniel in die Welt des Programmierens ein und erfahren, was Hackerinnen und Hacker wirklich tun. Expertin Steffi verrät, wie gute Hacker helfen, Computer sicherer zu machen, und erklärt, mit welchen Tricks böse Hacker versuchen, Daten zu stehlen. Bildquelle: ORF/Tower10/

ORF Kids
