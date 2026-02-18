Dachboden Revue
Folge 113: Not Ul Men
Schnallt euch an, es wird emotional, kriminell und ein kleines bisschen fahrschul-untauglich! In der neuesten Ausgabe der Dachboden Revue navigieren Mitch und Maurice Gajda durch die Skurrilitäten der Woche. Vom Kuscheltier zur großen Liebe: Wir beginnen mit einer Geschichte fürs Herz. Der kleine Affe Punch hatte einen schweren Start, wurde verstoßen und musste sich mit einem Stofftier trösten. Doch jetzt gibt es ein Happy End: Punch hat endlich eine echte Freundin gefunden! Das Rätsel von Gießen: In einem Waldstück bei Gießen wurden 35 menschliche Zähne gefunden. Kein Gebiss, kein Skelett – nur die Zähne. Wir diskutieren die schaurige Frage: Wie kommen die dahin und was steckt dahinter? „Geben Sie mir mal den Führerschein... ach ne, Moment“: Eine Polizeikontrolle der besonderen Art. Was passiert, wenn der Fahrschüler ordentlich einen im Tee hat und der Lehrer daneben das nicht bemerkt haben will? Wir nehmen die absurdeste Trunkenheitsfahrt des Jahres unter die Lupe. Der Fall Christian Ulmen: Zum Schluss müssen wir über die aktuellen, schockierenden Nachrichten rund um Christian Ulmen sprechen. In voller Solidarität mit Collien!
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