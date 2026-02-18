Einer von uns hat eine MeiseJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 114: Einer von uns hat eine Meise
62 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Im Tierreich zieht ein Konflikt auf, den kaum jemand von uns kommen sieht: Die Kohlmeise gegen den Trauerschnäpper! In dieser Ausgabe der „Dachboden Revue“ blicken Mitch und Maurice auf den blutigen Kampf, den sich die zwei Vögel gerade in deutschen Nestern liefern! Außerdem vertiefen die beiden ein Thema, das schon in der letzten Woche für Zündstoff gesorgt hat: die Frage nach dem „Wohin?“. Wohin kommen eigentlich Körperteile, wenn sie beim Arzt oder im Krankenhaus „übrig“ geblieben sind? Die Antwort bekommst du jetzt in der neuen Ausgabe der „Dachboden Revue“.
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Dachboden Revue
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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