ORF2Staffel 1Folge 8vom 03.10.2025
30 Min.Folge vom 03.10.2025

Ein Priester aus Nigeria für die Kärntner Slowenen | Eskalation: Erinnerungen an den Ortstafelsturm | Ljubljana: Minderheitenrechte in Slowenien | „Wie sagt man…?“: Erinnern und Gedenken

