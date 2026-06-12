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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 11Folge 1vom 12.06.2026
Der Traum beginnt

Der Traum beginntJetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 1: Der Traum beginnt

51 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Hunderte von wunderschönen und talentierten Kandidatinnen bewerben sich für das beste Cheerleading-Team der Welt, bereits erprobte Kandidatinnen wollen sich nochmal beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 11

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