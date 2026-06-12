Staffel 11Folge 1vom 12.06.2026
Der Traum beginntJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 1: Der Traum beginnt
51 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Hunderte von wunderschönen und talentierten Kandidatinnen bewerben sich für das beste Cheerleading-Team der Welt, bereits erprobte Kandidatinnen wollen sich nochmal beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-16: MTV Germany