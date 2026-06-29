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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 13Folge 3vom 29.06.2026
Auf die Tanzfläche

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 3: Auf die Tanzfläche

39 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Beim Finale kommen 23 Veteraninnen zu den 50 neuen Kandidatinnen dazu, die sich einen Platz im Trainingslager sichern wollen.

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