Staffel 13Folge 4vom 09.05.2026
Erfolg ist Harte ArbeitJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 4: Erfolg ist Harte Arbeit
40 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Die Veteraninnen fliegen auf die Bahamas, um sich als Cover-Girl für den Kalender zu bewerben. Danach treten alle das Trainingslager an.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 13-16: MTV & © Season 11-13: MTV Germany