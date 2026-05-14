Staffel 13Folge 5vom 14.05.2026
Der DCC-LookJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 5: Der DCC-Look
40 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Die Kandidatinnen lernen, wie DCC-Cheerleaderinnen auszusehen und zu tanzen.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 14-16: MTV & © Season 11-13: MTV Germany