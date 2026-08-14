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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 13Folge 6vom 14.08.2026
Spagat-Sprung-Probe

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 6: Spagat-Sprung-Probe

40 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Zuerst lernen die Kandidatinnen die berühmte Kickline und den Spagat-Sprung. Danach müssen sie Jays Fitnesstest bestehen. Zum Schluss erfüllen sich die Mädels einen Traum, als sie die legendäre Uniform anprobieren dürfen.

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