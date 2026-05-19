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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 14Folge 12vom 19.05.2026
Die Zeit ist um

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 12: Die Zeit ist um

40 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Judy ist streng bei den Proben. Die Kandidatinnen lernen beim Etiketten-Training, wie man sich unter Druck zusammennimmt. Der erste Show-Group-Auftritt des Jahres steht an. Die neuen Mitglieder müssen sich vor Charlotte und Mr. Jones beweisen.

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