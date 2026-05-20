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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 14Folge 13vom 20.05.2026
Spieltag

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 13: Spieltag

39 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Kelly muss eine wichtige Entscheidung treffen, bevor sie die neue Teamzusammenstellung bekannt gibt. Währenddessen müssen die Neulinge versuchen, alle Ablenkungen am Spieltag zu überwinden. Wer meistert die Herausforderung?

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