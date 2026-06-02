Staffel 15Folge 3vom 02.06.2026
Es wird ernstJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 3: Es wird ernst
39 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6
Die berühmte Choreografin Charm La'Donna trainiert mit den Kandidatinnen. Die alten Hasen stoßen dazu und es wird ernst. Anschließend zwingt Choreografin Denise Dicharry alle aus ihrer Komfortzone.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-15: MTV Germany & © Season 11, Season 15-16: MTV