Staffel 15Folge 4vom 20.06.2026
Im StadionJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 4: Im Stadion
39 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6
Auf dem Feld werden die Kandidatinnen durch die Mangel gedreht. Aber überraschenderweise haben nicht nur die Neuen so ihre Probleme.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-16: MTV Germany