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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 15Folge 7vom 04.06.2026
Die harte Realität

Die harte RealitätJetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 7: Die harte Realität

39 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6

Im Trainingscamp geht es nun in die entscheidende Phase. Alles steht für die Kandidaten auf dem Spiel! Doch als Kelly auf einmal schlechte Nachrichten bekommt, kommt alles zu einem abrupten Stillstand. Es könnten viele Träume platzen.

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