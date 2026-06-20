Staffel 15Folge 8vom 20.06.2026
Das Team stehtJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 8: Das Team steht
40 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6
Kelli und Judy trotzen allen Widrigkeiten und verkünden das neue Team. Mit Charlotte Jones
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-16: MTV Germany