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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 16Folge 2vom 05.06.2026
Die erste Probe

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 2: Die erste Probe

40 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6

Melissa Rycroft schaut sich die erste Probe an, um Kandidatinnen für ihr Mentor-Programm zu finden. Brittany Perry-Russell rüttelt die Kandidatinnen mit ihrer Choreo wach. Mit Melissa Rycroft und Brittany Perry-Russell.

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