Dan Da Dan
Folge 6: Eine gefährliche Frau
25 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 16
Momo und Okarun durchsuchen die ganze Schule nach Okaruns vergoldeten Eiern. Doch ihre Mitschülerin Aira ist ihnen bereits zuvorgekommen und hat eines der Schmuckstücke in ihrem Besitz. Dadurch kann sie nun unsichtbare Dinge sehen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dan Da Dan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ADN - ANIMATION DIGITAL NETWORK