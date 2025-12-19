Dan Da Dan
Folge 7: Zu einer besseren Welt
25 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 16
Acrobatic Silky verfolgt Momo und Okarun, die die bewusstlose Aira in Sicherheit bringen wollen. Die beiden Schüler müssen gegen den Yokai kämpfen, doch nach der Schlacht stellen sie fest, dass für Aira jede Hilfe zu spät kommt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dan Da Dan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ADN - ANIMATION DIGITAL NETWORK