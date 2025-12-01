Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dan Da Dan

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 19.12.2025
Folge 8: Irgendwie bin ich schlecht drauf

24 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 16

Aira ist wieder am Leben und fest davon überzeugt, dass Momo und Okarun Dämonen sind. Zwischen den beiden Mädchen bricht ein Streit aus, der sich auch ein Stück weit um Okarun dreht, für den Aira Gefühle entwickelt hat.

