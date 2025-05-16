Dancing Stars
Folge 11: Dancing Stars
121 Min. Folge vom 16.05.2025
Mit fließenden Rhythmen, einzigartigen Akrobatikelementen und geballter Energie gelang drei Paaren der Einzug ins große Finale. Weiteres Highlight der Show war der Show-Tanz des zweifachen Vizeweltmeisters und 18-fachen Staatsmeister Tanzsportclub HSV Zwölfaxing. Bildquelle: ORF/Hans Leitner, Thomas Ramstorfer
Dancing Stars
