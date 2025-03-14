Dancing Stars - 1. ShowJetzt kostenlos streamen
Dancing Stars
Folge 2: Dancing Stars - 1. Show
Zehn neue „Dancing Stars“-Paare haben ihren ersten großen Auftritt: Paulus Bohl & Catharina Malek, Julia Cencig & Patrick Seebauer, Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin, Aaron Karl & Katya Mizera, Stefan Koubek & Manuela Stöckl, Simone Lugner & Danilo Campisi, Heilwig Pfanzelter & Florian Gschaider, Wolfgang Fifi Pissecker & Conny Kreuter, Anna Strigl & Herby Stanonik, Andi Wojta & Kati Kallus. In der ersten Show scheidet noch niemand aus, die Wertungen fließen in die Entscheidung am 21. März ein. Die Jury besteht aus Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker und Missy May. Moderiert wird die Show von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
