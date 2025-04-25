Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dancing Stars

Dancing Stars - 6. Show

ORF1Staffel 1Folge 8vom 25.04.2025
Dancing Stars - 6. Show

Dancing Stars - 6. ShowJetzt kostenlos streamen

Dancing Stars

Folge 8: Dancing Stars - 6. Show

121 Min.Folge vom 25.04.2025

Nach der Osterpause wurde es für die "Dancing Stars" mit erstmals zwei Tänzen doppelt spannend. Mark Seibert nahm am Jury-Pult Platz und JJ präsentierte seinen Song für den Eurovision Song Contest. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dancing Stars
ORF1
Dancing Stars

Dancing Stars

Alle 1 Staffeln und Folgen