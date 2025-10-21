Dark Hearts
Folge 1: Dark Hearts
64 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 16
Der Gruppenleiter des 45. Teams, MARTIN, steht kurz davor, das Kommando über sein Einsatzkommando, das aus SPIT, einem Sprengstoffexperten, RIMBAUD, einem Sanitäter, PACO, einem Drohnenspezialisten, und SAB, einem Scharfschützen, besteht, an seinen Stellvertreter OLIVIER zu übergeben, Kurz vor seiner Abreise jedoch nimmt MARTIN jedoch ZAÏD gefangen, einen bedeutenden französischen Emir von Daech (ISIS). Im Austausch für die Evakuierung seiner Tochter SALWA und seines Enkels YANIS ist ZAÏD bereit, mit den französischen Streitkräften zusammenzuarbeiten.
