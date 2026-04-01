Das Duell mit dem FremdenJetzt kostenlos streamen
D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 20: Das Duell mit dem Fremden
25 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan ist auf dem Weg nach Paris, um ein Musketier zu werden. Unterwegs trifft er auf einen Mann mit einem schwarzen Schnurrbart, der ihn beleidigt. Das will der Junge so nicht auf sich sitzen lassen und fordert den Fremden zum Duell heraus.
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB Internacional, S.A. - 1981.