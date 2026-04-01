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D'Artagnan und die drei Musketiere

D'Artagnan und das Geisterschiff

Staffel 1Folge 21vom 01.04.2026
D'Artagnan und das Geisterschiff

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D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 21: D'Artagnan und das Geisterschiff

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Der blaue Falke hat die Juwelen des spanischen Königs gestohlen und flieht damit übers Meer. Sowohl D'Artagnan und seine Freunde als auch Rochefort und Widimer nehmen die Verfolgung des Diebes auf. Als das Schiff, auf dem sich D'Artagnan befindet, in einem Sturm kentert, können er und Pom sich auf ein mysteriöses Geisterschiff retten.

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