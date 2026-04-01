D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 23: Der Verräter
25 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan und seinen Freunden ist es gelungen, die gestohlenen Juwelen wieder in ihren Besitz zu bringen. Nun sollen sie die Schmuckstücke wieder an den spanischen König zurückgeben. Richelieu und Rochefort wollen das unbedingt verhindern ...
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB Internacional, S.A. - 1981.