D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 24: Die Falle
25 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan, Athos, Porthos und Aramis bereiten sich auf ihre Reise nach Spanien vor. Kardinal Richelieu will jedoch unbedingt verhindern, dass die vier Männer ihren Auftrag erfolgreich ausführen, und stellt ihnen eine Falle.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB Internacional, S.A. - 1981.