Das A-Team
Folge 12: Bis dass der Tod uns scheidet
46 Min.Ab 6
Millionärstochter und alleinige Erbin Jackie Taylor ist mit Calvin Cutter, dem Ex-Partner ihres toten Vaters, verlobt. Dieser hält sie in seinem Haus gefangen. Er will die junge Frau zur Hochzeit zwingen, um an ihr Erbe zu kommen. Doch Jackie wehrt sich, da sie Calvin für den Mörder ihres Vaters hält. Die Millionärin nimmt Kontakt zu einer Freundin auf. Diese bittet das A-Team, Jackie zu retten. Als Partyservice getarnt, wollen Hannibal und sein Team die Hochzeit verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited