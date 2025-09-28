Das A-Team
Folge 13: Die Malteser Kuh
45 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Sam Yeng ist ein alter Freund des A-Teams, seit er einmal sein Leben für die Ex-Soldaten riskiert hat. Nun braucht er ihre Hilfe: Sein Restaurant in Chinatown wird von einem Verbrechersyndikat bedroht und auch er selbst muss um sein Leben fürchten. Die vier eilen sofort zur Rettung, doch die Gangster interessieren sich nicht nur für Schutzgelder. Das Syndikat hat noch andere Ziele ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited