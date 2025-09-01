Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

NBCUniversalStaffel 2Folge 16
Folge 16: Scheingefechte

45 Min.Ab 12

Corporal Charlotte Brown heuert das A-Team an: Sie will beweisen, dass ihr Bruder von seinem Freund Lieutenant Harnett ermordet wurde. Was die vier Experten nicht ahnen, hinter dem Auftrag verbirgt sich eine Falle ihres Feindes Colonel Decker. Dieser will den Mörder überführen, wenn Charlotte ihm dafür das A-Team liefert. Findet ihre Flucht hier ein Ende?

