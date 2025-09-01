Das A-Team
Folge 4: Marias Mutter
46 Min.Ab 12
Die kleine Maria ist verzweifelt und auf der Flucht. Durch einen Zufall läuft sie gradewegs B.A. in die Arme. Ihm erzählt sie von ihren schrecklichen Erlebnissen: Ein Menschenhändlerring hat das Mädchen und seine kranke Mutter in ein Arbeitslager verschleppt. Dabei wollten die beiden in den USA ein neues Leben beginnen. Um die Verbrecher zu stellen, gibt sich Hannibal als Mexikaner aus, der über die Grenze möchte. Doch bei dem Undercover-Einsatz gibt es eine dramatische Panne ...
