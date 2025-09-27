Das A-Team
Folge 9: Wasserspiele
46 Min.Folge vom 27.09.2025Ab 12
Les, Jamy und Bump sind seit dem Vietnamkrieg Invaliden. Doch die drei lassen sich nicht unterkriegen und wollen sich mit einem Hotel eine neue Existenz aufbauen. Der Farmer Gaines will den Kriegsveteranen das Grundstück abluchsen, da es dort eine Wasserader gibt, die er haben möchte. Als die Freunde sein Angebot abschlagen, werden sie krankenhausreif geprügelt. Dort treffen sie auf das A-Team ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
