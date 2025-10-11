Schatten im SonnenparadiesJetzt kostenlos streamen
Das A-Team
Folge 1: Schatten im Sonnenparadies
44 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Die Hotelbesitzerinnen Sandy und Tina Kelson werden von einem Konkurrenten terrorisiert. Joey Epic macht den Schwestern das Leben schwer, da er es auf ihr Hotel abgesehen hat. Das A-Team eilt den beiden Damen zur Hilfe und entdeckt dabei, das hinter Epics Spielchen weitreichende, politische Motive stehen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited