Das A-Team
Folge 14: Heiße Küche
43 Min.Ab 12
Joe und Edith Dutton besitzen ein eigenes, kleines Restaurant, doch ihr Konkurrent Jack Slater macht ihnen das Leben schwer. Obwohl er schon eine ganze Kette von Lokalen sein Eigen nennt, will er unbedingt das Geschäft der Duttons übernehmen. Um sein Ziel zu erreichen, ist ihm wirklich jedes Mittel recht. Nachdem er Joe brutal zusammenschlägt, bittet Edith das A-Team um Hilfe ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited