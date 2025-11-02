Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

NBCUniversalStaffel 3Folge 24vom 02.11.2025
Folge 24: Wirb oder stirb

45 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Face macht Karriere in der Werbebranche: Als die Schwestern Cathy und Maryann mit ihrer Getränkefirma kurz vor dem Ruin stehen, hilft ihnen der Sunnyboy des A-Teams aus der Patsche. Mit einer erfolgreichen Werbekampagne kann Face den beiden Frauen helfen. Mit dem skrupellosen Konkurrenten der Getränkehändlerin muss es allerdings schon das gesamte A-Team aufnehmen ...

