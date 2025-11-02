Das A-Team
Folge 24: Wirb oder stirb
45 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Face macht Karriere in der Werbebranche: Als die Schwestern Cathy und Maryann mit ihrer Getränkefirma kurz vor dem Ruin stehen, hilft ihnen der Sunnyboy des A-Teams aus der Patsche. Mit einer erfolgreichen Werbekampagne kann Face den beiden Frauen helfen. Mit dem skrupellosen Konkurrenten der Getränkehändlerin muss es allerdings schon das gesamte A-Team aufnehmen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited