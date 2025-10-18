Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 3Folge 6vom 18.10.2025
Folge 6: Der Kronzeuge

45 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

George Olsen ist Zeuge in einem wichtigen Prozess gegen den schwerstkriminellen Tommy Largo. Anscheinend hängt dessen Zukunft von Olsens Aussage ab, da wird plötzlich Jenny Olsen, die Tochter des Zeugens entführt. Nur das A-Team kann diesen Prozess noch retten. Doch wurde die junge Frau tatsächlich von Largos Leuten verschleppt?

