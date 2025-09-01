Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die berühmte Sängerin Stevi Faith will für einen wohltätigen Zweck eine große Summe Geld für Afrika spenden, doch Terroristen wollen ihr einen Strich durch die Rechnung machen. Um Stevi vor einem Anschlag zu bewahren, mietet das A-Team ein Haus in einer ruhigen Vorstadt, um die Sängerin dort zu verstecken. Allerdings haben die vier Kriegsveteranen nicht bedacht, wie schnell sich in Vororten unter den Nachbarn Gerüchte verbreiten ...

