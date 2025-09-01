Das A-Team
Folge 7: Das FBI ist immer dabei
46 Min.Ab 12
Durch den Wrestling-Star Hulk Hogan wird das A-Team auf Dicki Gordon aufmerksam. Sie betreibt ein Jugendzentrum, um Kinder vor einem Schicksal auf der Straße zu bewahren. Ein gewisser Sonny Carter will Dicki das Gebäude abkaufen, doch Dicki weigert sich, ihr Projekt aufzugeben. Das A-Team findet heraus, dass Carter der Sohn eines Gangsters ist, der vor 25 Jahren einen Geldtransporter überfallen hat und gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited