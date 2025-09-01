Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

NBCUniversalStaffel 4Folge 7
Folge 7: Das FBI ist immer dabei

46 Min.Ab 12

Durch den Wrestling-Star Hulk Hogan wird das A-Team auf Dicki Gordon aufmerksam. Sie betreibt ein Jugendzentrum, um Kinder vor einem Schicksal auf der Straße zu bewahren. Ein gewisser Sonny Carter will Dicki das Gebäude abkaufen, doch Dicki weigert sich, ihr Projekt aufzugeben. Das A-Team findet heraus, dass Carter der Sohn eines Gangsters ist, der vor 25 Jahren einen Geldtransporter überfallen hat und gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde ...

NBCUniversal
