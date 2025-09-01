Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Unter Kannibalen

NBCUniversalStaffel 5Folge 10
Unter Kannibalen

Unter KannibalenJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 10: Unter Kannibalen

46 Min.Ab 12

Wieder einmal geht das A-Team auf Reisen: In Australien nehmen die Männer einen Kunstschatz entgegen, der dem US-amerikanischen Präsidenten überreicht werden soll. Beim Rückflug kommt es zu Problemen und ihnen bleibt nichts anderes übrig, als abzuspringen. Die vier landen auf einer kleinen Insel, wo Murdock von den Eingeborenen für einen Gott gehalten wird ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen