Das A-Team
Folge 10: Unter Kannibalen
46 Min.Ab 12
Wieder einmal geht das A-Team auf Reisen: In Australien nehmen die Männer einen Kunstschatz entgegen, der dem US-amerikanischen Präsidenten überreicht werden soll. Beim Rückflug kommt es zu Problemen und ihnen bleibt nichts anderes übrig, als abzuspringen. Die vier landen auf einer kleinen Insel, wo Murdock von den Eingeborenen für einen Gott gehalten wird ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited