Das A-Team

Touch Down

NBCUniversalStaffel 5Folge 4
Folge 4: Touch Down

46 Min.Ab 12

Der hochrangige DDR-Wissenschaftler Dr. Werner Strasser hat eine chemische Waffe entwickelt, die keinesfalls in die Hände des Ostblocks fallen darf. Das A-Team wird beauftragt, Dr. Strasser und dessen Frau Marlene in die USA zu schmuggeln. Wieder einmal ist Hannibals Einfallsreichtum gefragt ...

