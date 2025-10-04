Das A-Team
Folge 21: Überlebenstraining
46 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12
Das A-Team ist in großer Gefahr. Ein Komplott unter den Unterweltbossen wurde geschmiedet, um die vier Gerechtigkeitskämpfer ein für alle Mal loszuwerden. Tatsächlich kennen die Gangster die Schwachstellen jedes einzelnen und stellen den Ex-Soldaten bösartige Fallen. Wird das A-Team vernichtet werden?
