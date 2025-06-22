Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Biedermeierfest aus Bad Gleichenberg

Das Biedermeierfest 2025 aus Bad Gleichenberg

ORF2Staffel 1Folge 2vom 22.06.2025
Das Biedermeierfest 2025 aus Bad Gleichenberg

Folge 2: Das Biedermeierfest 2025 aus Bad Gleichenberg

55 Min.Folge vom 22.06.2025

Mit dem Biedermeierfest erinnert der traditionsreiche Kurort an seine Vergangenheit. Damals, als die adelige Gesellschaft aus ganz Europa nach Bad Gleichenberg angereist kam, um hier zu kuren. Der ehrwürdige Kurpark von Bad Gleichenberg, gesäumt von geschichtsträchtigen Villen, ist Schauplatz einer Zeitreise ins 19. Jahrhundert, zu der selbst der "Kaiser" erwartet wird: Mit dem Einzug des Kaiserpaares und der adeligen Gesellschaft in traditionellen Biedermeierkostümen beginnt stets das Fest, das mittlerweile weit über die steirischen Landesgrenzen hinweg bekannt geworden ist. Moderation: Sigrid Maurer Thomas Seidl Regie: Helmut Gürtl Bildquelle: ORF/Regine Schöttl

