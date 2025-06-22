Das Biedermeierfest 2025 aus Bad GleichenbergJetzt kostenlos streamen
Das Biedermeierfest aus Bad Gleichenberg
Folge 2: Das Biedermeierfest 2025 aus Bad Gleichenberg
Mit dem Biedermeierfest erinnert der traditionsreiche Kurort an seine Vergangenheit. Damals, als die adelige Gesellschaft aus ganz Europa nach Bad Gleichenberg angereist kam, um hier zu kuren. Der ehrwürdige Kurpark von Bad Gleichenberg, gesäumt von geschichtsträchtigen Villen, ist Schauplatz einer Zeitreise ins 19. Jahrhundert, zu der selbst der "Kaiser" erwartet wird: Mit dem Einzug des Kaiserpaares und der adeligen Gesellschaft in traditionellen Biedermeierkostümen beginnt stets das Fest, das mittlerweile weit über die steirischen Landesgrenzen hinweg bekannt geworden ist. Moderation: Sigrid Maurer Thomas Seidl Regie: Helmut Gürtl Bildquelle: ORF/Regine Schöttl
