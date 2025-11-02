Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 8: Mord ohne Motiv
45 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 16
Am 19. Oktober 2018 wird die Leiche von Laura Pietscher neben einem Müllcontainer in Tampa, Florida, gefunden. Die 28 Jahre alte Frau wohnte im zwei Stunden entfernten Sebring. Warum ist sie nach Tampa gefahren? Und wo ist ihr silberner Pick-up? Die Polizei steht vor einem Rätsel ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi, Dokumentation
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen