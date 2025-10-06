Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 9: Roadtrip in den Tod
Folge vom 06.10.2025
Die 37-jährige Kalifornierin Merrilee will mit einem Ex-Freund in Utah einen Neustart wagen. Ihre 13-jährige Tochter und ihr Hund begleiten sie auf ihrer Reise. Plötzlich verschwindet die Mutter jedoch spurlos. Ihr Ex und sein Freund berichten, dass sie nach einem Streit mit Drogen und Alkohol im Auto davongebraust sei. Wurde die trockene Alkoholikerin rückfällig? Schließlich wird ihr Auto hunderte Kilometer entfernt in Idaho gefunden ...
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
