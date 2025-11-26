Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 5vom 26.11.2025
Folge 5: Ausflug ins Teufelsdreieck

47 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Der 66-jährige Larry Weaver verbringt nach langer Reise eine Nacht im Motel, um anschließend nach Hause zu seiner Frau zu fahren. Dort kommt er nie an und die Ermittler befürchten das Schlimmste. Geben die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Hinweise auf seinen Verbleib?

Kabel Eins Doku
